Пригожин погнал певицу Славу со сцены: решает проблемы с помощью алкоголя

Певица Слава в начале марта опозорилась во время концерта в Пензе. Артистка странно вела себя на сцене, чем разозлила зрителей. Поклонники потребовали, чтобы им вернули деньги за билеты.

Исполнительница хита "Одиночество" попыталась оправдаться и заявила, что на ее концерте некие недоброжелатели устроили провокацию. Слава записала видео с объяснением, на кадрах она рыдала от обиды. Спустя пару дней певица попыталась взять себя в руки и даже внешне обновилась. Она сбрила волосы на затылке и висках, сделав стильную прическу. Но сил ей это не придало. Сейчас Слава подумывает о завершении карьеры.

Эту идею поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что артистке необходимо сделать паузу и заняться здоровьем. По мнению продюсера, певица устала от сцены и от проблем в личной жизни, ей нужно время, чтобы восстановиться.

"Слава оказалась в тяжелом положении, которое ее вынудило решать проблемы с помощью алкоголя. Но так долго продолжаться не могло, все начало рушиться. И теперь на этой почве многие ее пытаются втоптать еще сильнее в грязь. Но ей нужно время, чтобы решить свои проблемы, восстановить свое здоровье и подумать хорошо, готова ли она вновь вернуться на сцену", — сказал Пригожин в беседе с ОСН.

Продюсер выразил сожаление, что талантливая артистка угодила в жуткий скандал и никак не может выбраться из эмоциональной ямы. "Мне кажется, что ей не хватает поддержки. Многие Славу осуждают, вместо того чтобы найти в себе мужество и поддержать ее", — отметил Иосиф.