Спецслужбы США предупредили о подготовке Ираном удара по Калифорнии

Вашингтон обеспокоен служебной запиской Федерального бюро расследований. Спецслужбы предупредили администрацию, что Иран может попытаться запустить беспилотники в Калифорнию в ходе "внезапной атаки" с моря, сообщает CBS.

Несколько сотрудников правоохранительных органов и разведки США и Калифорнии сообщили CBS News, что меморандум, выпущенный неделю назад, не конкретизирует угрозу. Тем не менее, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, ч то власти готовятся к любой чрезвычайной ситуации в штате.

В служебной записке ФБР говорилось о "непроверенной" информации о том, что в начале прошлого месяца Иран намеревался провести внезапную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов с неопознанного судна у берегов Соединенных Штатов. В частности, назывались некие цели в Калифорнии.