Тегеран подтвердил ранение нового лидера Ирана

Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил ранения.

Информацию подтвердил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Моджтаба Хаменеи получил перелом стопы и несколько других травм в результате бомбардировок со стороны США и Израиля в первый день войны.

"Он ранен, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью", - приводит слова Багаи итальянская газета Corriere della Sera.

В ходе этого же удара, когда Моджтаба получил ранения, погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и шестеро членов его семьи.