Названа "Столица финансовой культуры"

В Москве в Национальном центре "Россия" сегодня выбрали "Столицу финансовой культуры". Такой статус на год присвоен региону-победителю одноимённого конкурса - Приморскому краю.

Награду вручили глава Минфина Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Всего же свои образовательные проекты, которые помогают гражданам эффективно планировать личный бюджет и осваивать инвестиции, представили 22 субъекта. Конкурс направлен на повышение финансовой грамотности среди населения и проводится второй год подряд.

"Когда мы говорим о финансовой грамотности, о более эффективном использовании своих сбережений, сегодня у нас развивается финансовый рынок, это очень здорово, и когда мы выбираем столицу финансовой культуры, 22 региона, говорит о том, что интерес к финансовым продуктам, к финансам страны, компаний, бюджету семьи растет. Это очень здорово", - отметил Силуанов.