Глава Оренбуржья рассказал Путину о рекордном урожае

Владимир Путин принял сегодня в Кремле губернатора Оренбургской области. Евгений Солнцев доложил президенту о ситуации в регионе. Локомотивом экономики остаётся сельское хозяйство - в прошлом году собран рекордный урожай зерновых и подсолнечника. Построен новый завод по переработке. Для нужд отрасли закуплено множество новой техники.

Активно развивается и металлургия, а также добыча нефти и газа. За год на 29 миллиардов рублей выросли инвестиции. Сохраняются темпы возведения жилья и социальных объектов. Завершается строительство двух корпусов больницы и семи оздоровительных лагерей, открыта Академия настольного тенниса.

На особом контроле региональных властей - поддержка многодетных семей и участников специальной военной операции.