Глава Оренбуржья рассказал Путину о рекордном урожае

Владимир Путин принял сегодня в Кремле губернатора Оренбургской области. Евгений Солнцев доложил президенту о ситуации в регионе. Локомотивом экономики остаётся сельское хозяйство - в прошлом году собран рекордный урожай зерновых и подсолнечника. Построен новый завод по переработке. Для нужд отрасли закуплено множество новой техники.
Активно развивается и металлургия, а также добыча нефти и газа. За год на 29 миллиардов рублей выросли инвестиции. Сохраняются темпы возведения жилья и социальных объектов. Завершается строительство двух корпусов больницы и семи оздоровительных лагерей, открыта Академия настольного тенниса.
На особом контроле региональных властей - поддержка многодетных семей и участников специальной военной операции.
"Наиболее популярные меры поддержки – это реабилитация наших ребят, адаптация к жизни, субсидии на приобретение жилья, газификация, программа хорошая работает по газификации. Хорошая программа у нас получилась по вашему поручению – резервирование рабочих мест. Мы зарезервировали 1,5 тысячи рабочих мест. Сегодня уже 1084 рабочих места занято, и 183 из них – инвалиды. И мы видим, что эта программа востребована. Когда ребята приходят, мы уже понимаем, где, какие вакансии у нас есть, на кого они хотят учиться, мы просто их сверяем и туда направляем", - отметил Солнцев.