Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр инжиниринговых разработок на базе Сеченовского университета. Специалисты будут создавать медицинские издания из полимеров и композитов, которые находимы в хирургии и других сферах здравоохранения. Кроме того, на базе Сеченовского университета реализуют инновационную программу подготовки медицинских сестер нового поколения.

Учебная аудитория полностью воссоздает реанимационную палату - по легенде пациентка поступила по "Скорой", находится в сознании, но испытывает трудности с дыханием. Студентка четвертого курса Екатерина спокойными, отточенными движениями подключает пульсоксиметр, чтобы отслеживать уровень сатурации, затем надевает манжету, чтобы на мониторе появились данные об артериальном давлении. Затем - очередь кислородной маски. Пациенты - как настоящие.

"Сейчас мы видим кожные покровы, мы видим вены, мы видим, как человек может быть в каком состоянии. При этом манекены очень сильно походят на вес обычного человека, и поэтому мы сразу тренируемся делать манипуляции с определенной силой", - рассказала Екатерина Шапкина, студентка 4 курса специальности "Сестринское дело" медицинского колледжа №7.

Подготовка медицинских сестер в столице выходит на новый уровень. Теперь будущих специалистов среднего звена учат по программам, разработанным совместно с врачами лучших клиник города. Она направлена на углублённую подготовку по трем профилям.

"Это операционная медицинская сестра, медицинская сестра-анестезист и рентген-лаборант. Сейчас практически с первых дней все студенты погружаются уже в медицину. То есть они занимаются уже непосредственно изучением манипуляций", - пояснила Светлана Засимова, преподаватель профессиональных модулей медицинского колледжа №7.

Обновленные аудитории в колледже называют мини-клиниками. Это симуляционная операционная, мужчину готовят к полостной операции. Будущие медсестры учатся работать с хирургическими инструментами. Главная задача — подготовить стерильный набор так, чтобы хирург во время операции не отвлекался ни на секунду.

"У каждой операционной сестры стол может выглядеть абсолютно по-разному, потому что каждая операционная сестра раскладывает инструментарий, как ей будет удобно подавать хирургу. Мы подготовили ранорасширители, пинцеты и различные у нас зажимы", - рассказала Анастасия Цыганкова, студентка 4 курса по специальности "Сестринское дело" медицинского колледжа №7.

Сейчас в колледжах Москвы сестринскому делу обучаются более десяти тысяч человек, причем эту специальность выбирают даже юноши.

"Выбрал профессию анестезиолога, потому что по наследству у меня и бабушка, и прабабушка были медсестрами, потом стали врачами. И, в принципе, помогать спасать жизнь людям — это круто", - сказал Дмитрий Екшов, студент 2 курса медицинского колледжа №7.

Ещё во время учебы студенты учатся мыслить как часть команды высокотехнологичной московской клиники. И после выпуска будут готовы сразу включиться в работу, разгрузить врачей от технической рутины и поднять качество помощи на новый уровень.