В Москве капитально реставрируют сталинские дома 40-50-х годов

Строгий, монументальный, величественный. Такие комплименты обычно звучат в адрес этого дома на Первомайской улице. Даже если проходящие мимо люди очень спешат по делам, то обязательно останавливаются хотя бы на пару секунд, чтобы рассмотреть каждую деталь. А их здесь много. Это резные карнизы, изящные фризы, колонны и барельефы.

Олег не просто житель дома. Он еще и строитель, участвовал в капитальном ремонте. Зданию уже больше 70 лет. И только несколько месяцев назад его впервые полностью отреставрировали. Обновить в первую очередь нужно было коммуникации и кровлю.

"Крыши не было настолько, что есть видеозаписи, где во время дождя течет вода прямо с кровли. Она течет прямо на проводку внутри чердачного помещения. Ну, вспыхнет дом - людям десяти минут не будет дано, чтобы выбежать из дома, поэтому вопрос о капитальном ремонте был очень назревшим", - рассказал Олег.

Но вот самое сложное - вернуть зданию первоначальный облик. Реставрация фасада сталинских домов - всегда долгий и кропотливый процесс. Строителям пришлось фактически заново создавать многие декоративные элементы. Но перед этим они изучали архивы. Поднимали старые чертежи и фотографии, чтобы восстановить каждую утраченную деталь. Ну а теперь отчетливо видно, что изображено на барельефах.

"Птицы летают, сады цветут. Вы видите виноград, гранаты, яблоки, груши. Растет все, цветет, ниже в этих чашах какие-то цветы выросли. Тут поэзия, поэзия архитектуры изображена", - отметил Олег.

Такой стиль характерен именно для 40-50-х годов. Расцвет эпохи сталинского неоклассицизма. Строили грандиозно и масштабно, но не слишком вычурно. Дома в первую очередь должны быть надежными, прочными, а квартиры - с удобными планировками.

"Квартиры с высокими потолками, с широкими просторными комнатами, с большими кухнями. С большим остеклением, которое позволяет получать больше света в помещения", - рассказал Тимур Азизов, начальник отдела управления строительного контроля по ВАО и СВАО.

Дом на Щербаковской улице, в котором совсем недавно завершился капитальный ремонт, яркое тому подтверждение. Минимальная площадь квартир здесь 60 "квадратов". Это типовой проект. То есть подобных "сталинок" в Москве даже не десятки, а сотни. Планировки везде плюс-минус одинаковые. В послевоенные годы надо было строить быстро и качественно, а значит времени изобретать индивидуальные проекты для жилых зданий особо не было.

Но архитекторы все равно старались найти для каждого дома свое решение. Фасад этого дома, например, выделяется балясинами на балконах и лепниной на карнизах.

"При минимуме средств старались как-то разнообразить и сделать фасад красивее. Да, это неидеально, это не по канонам. Думали о том, как это выглядит, красиво это или некрасиво, приятно человеку погулять, комфортно ему смотреть на это и жить в этом", - рассказала Мария Василенок, москововед.

Конечно, эти дома не являются объектами культурного наследия, но, безусловно, представляют огромную ценность, ведь жилые здания - фактически памятники сталинского неоклассицизма. А потому так важно сохранить их исторический облик.