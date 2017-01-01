На фасаде "Табакерки" появилась памятная доска в честь Олега Табакова

Сегодня на фасаде легендарной "Табакерки" - Театра Олега Табакова - появилась памятная доска в честь великого мастера, стоявшего у истоков этой сцены.

На мемориале можно увидеть сразу пять площадок, сыгравших важную роль в творчестве Табакова. В центре скульптор Александр Свиязов метафорически представил самого Олега Павловича, от которого, как солнечные лучи, расходятся очертания популярных театров, где великий актёр и режиссёр создавал свои лучшие роли и спектакли.

Дата 12 марта выбрана неслучайно: в этот день Олега Табакова не стало. Сегодня его вспоминали те, кому так повезло работать с ним.