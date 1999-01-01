Антон Макарский после волны диких слухов прервал молчание о жизни с Викторией: вот что сказал

Антон и Виктория Макарские уже более 25 лет счастливы в браке. Пара воспитывает двоих детей — сына и дочь. Макарские считаются одной из самых крепких семей в российском шоу-бизнесе. Их история любви началась еще в 1999 году. По словам артиста, на пути к семейному благополучию им пришлось пройти через немало испытаний.

Долгое время супруги мечтали о детях, но стать родителями им удалось не сразу. Лишь в 2012 году у пары появилась дочь Мария, а спустя три года родился сын Иван. Позже Макарские признавались, что считают своих детей настоящим подарком судьбы и результатом долгих молитв.

В недавнем интервью актер поделился своим взглядом на счастье и рассказал о жизни их семьи. Макарский души не чает в жене и детях. Вопреки диким слухам, что распускают в Сети, актер взахлеб перечисляет таланты, которыми обладает его невероятная избранница.

"Викуха не просто красавица, а разносторонне талантливая женщина! И поет, и продюсирует, и меня выпившего может до дома на машине довезти. А как она борщи и драники готовит — просто шедеврально…" — заявила Антон в беседе с "АиФ".

Восторгается актер и своими детьми. По его словам, дочь уже вошла в тот возраст, когда никто ей не авторитет. "Маша всегда ощущала себя самой умной. И советы готова не слушать, а раздавать. Сейчас ей 13. И морально, и физически она очень сильная личность. Как выражается один наш друг — гнет под себя этот мир!" — поведал гордый отец.

Сын же проявляет черты сильного и доброго мужчины. "Вообще, у нас замечательные дети", — отметил актер.

Макарские живут на два города. В Москве у них квартира, а в Сергиевом Посаде — дом. Некоторое время назад семья переехала в Подмосковье, но из-за работы они были вынуждены снова вернуться в столицу. "Вот уже два года, как мы снова перебрались в столицу нашей родины. Но в Сергиевом Посаде бываем частенько", — уточнил Антон.

Напомним, недавно в Сети Макарского обвинили в неуважительном отношении к жене. Якобы актер не дает Виктории и слова сказать во время интервью, а дома ведет себя как настоящий тиран.