Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на "Турецкий поток"

Силы противовоздушной обороны отразили 12 марта очередную атаку киевского режима на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". Дежурными средствами ПВО уничтожено 10 дронов ВСУ.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил о подготовке Киевом подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. Трубопроводы поставляют российский газ в Турцию через Черное море, а вторая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Как сообщили в Минобороны России, беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над газокомпрессорной станцией"Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Она обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Ущерба станции не допущено, подчеркнули в военном ведомстве.