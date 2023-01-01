Надежда Стрелец заявила, что рак у Лерчек возник из-за романа с женатым Натаном

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка. Онкологическое заболевание выявили сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму — найдены метастазы в легких, а несколько позвонков начали разрушаться.

Сейчас Валерия находится дома. Блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Денег на лечение у многодетной мамы нет. По данным Mash, Чекалина ложится на курс химиотерапии в московскую госбольницу.

Звезды отечественного шоу-бизнеса и блогеры сочувствуют Лерчек. О тяжелом недуге Чекалиной высказалась и Надежда Стрелец. Она напомнила, что последние три года у Валерии выдались очень нервными.

Проблемы у Лерчек начались в марте 2023 года, когда она стала фигуранткой уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. В 2024-м рухнул брак Чекалиных. Лерчек развелась с мужем после 12 лет брака и рождения троих детей. Блогер изо всех сил пыталась иcправить положение и восстановить репутацию. Она приняла участие в реалити "Звезды в джунглях", но и там оскандалилась. На шоу у Леры вспыхнул роман с Natan. Пару осудили, так как рэпера дома ждали жена и двое детей.

Последнее и "добило" Валерию. Надежда Стрелец уверяет, что стресс из-за хейта привел к возникновению раковой опухоли.

"Это было колоссальное давление. Она ходила на покаянные интервью и пыталась изо всех сил закрыть свои долги. Но всем было мало крови. Ее флирт с Натаном на реалити превратили в мем, фрагменты ее интервью изучали под лупой и устраивали шоу из каждой бытовой мелочи ее жизни", — рассказала Стрелец.