Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" свел счеты с жизнью

Раненый при теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" покончил с собой.

Продюсер и журналист Дмитрий Сараев получил ранение в спину, когда стоял в очереди на билетном контроле вечером 22 марта 2024 года, рассказал адвокат Даниэль Готье.

Пуля застряла в позвоночнике. Мужчина долго лечился, его постоянно мучали боли. Также от пережитого ужаса у продюсера начались с психикой и со сном.

Готье добавил, что не менее 100 человек, пострадавших от теракта, до сих пор проходят реабилитацию у психологов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 149 человек, более 500 пострадали.

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению четырех исполнителей теракта.