Просили милосердия: как встретили приговор исполнители теракта в "Крокусе"

Сегодня в Москве суд вынес приговор исполнителям и пособникам теракта в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли 149 человек. Виновным назначены наказания от 19 лет лишения свободы до пожизненных сроков. Как сообщили в Следкоме, достоверно установлено, что преступление было совершено в интересах Украины.

Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" выносили около часа. Но даже после заседания его участники долго не расходятся. У выхода из здания суда их встречают журналисты, чтобы узнать их отношение к вердикту. Здесь адвокаты, родственники потерпевших и просто неравнодушные люди.

В просторном зале заседаний, как и ожидалось, было не протолкнуться. Камеру, в которой находились обвиняемые, живой стеной оцепили полицейские. Напротив - потерпевшие и адвокаты. Оглашение приговора началось, как и было запланировано, в 11 часов.

15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" получили пожизненные сроки

Это первое открытое заседание по делу о теракте. Раньше процесс шел в режиме закрытом. Сторона обвинения просила суд перестраховаться, чтобы избежать попыток мести. В итоге 15 из 19 обвиняемых получили пожизненный срок, как и просил ранее прокурор. Но несмотря на это, потерпевшие приговором не довольны.

Из-за большого ажиотажа в зале сложно было разглядеть реакцию обвиняемых. Но от родственников погибших и адвокатов, которые сидели напротив, мы о ней узнали.

"Они говорили: "Мы просим милосердия. Уважаемый суд, проявите к нам милосердие!". А когда вы стреляли, жгли, резали - милосердия просили люди - говорили не надо, они такого не сделали. Не предоставили милосердия", - рассказала Людмила, представитель потерпевших.

Суд также конфисковал квартиру и машину, которыми пользовались обвиняемые. Срок до 22 лет и штрафы получили их пособники.

Жертвами теракта, который произошел 2 года назад, стали 149 человек. Незадолго до начала концерта группы "Пикник" в "Крокусе" началась стрельба. Преступники, ворвавшиеся в холл, стреляли по всем, кто попадался на пути. Раненых добивали ножами. На фоне паники подожгли здание и скрылись. Иван руководил съёмочной группой, которая должна была снимать концерт. Ему удалось вывести большинство коллег. Операторам помогло то, что видеообзор помогал оценить обстановку.

В сгоревшее дотла здание "Крокус Сити Холла" не раз выезжал Александр Бастрыкин. Составлено 500 томов уголовного дела. Первое задержание произошло через 3 дня. Убийц поймали сотрудники спецслужбы в Брянской области. Они направлялись на границу Украины.

Уже тогда заявили, что к этой трагедии причастен украинский режим. Со многими потерпевшими - это и посетители концертного зала, и родственники погибших - до сих пор работают психологи.

Очевидно, впереди оспаривание некоторых пунктов приговора. Следователи тем временем не прекращают свою работу и продолжают искать остальных причастных к этому страшному теракту.