Американские власти посадили Мадуро в штрафной изолятор

Испанские СМИ выяснили, где власти США содержат президента Венесуэлы. По данным газеты ABC, Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе в американской тюрьме.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что в этом изоляторе заключенные могут выходить из камеры три раза в неделю на один час. Их выводят в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников.

В ночь на 3 января США провели военную операцию против Венесуэлы, захватили и доставили в Нью-Йорк президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Собеседники издания рассказали, что обвиненный в наркоторговле Мадуро и его жена попросили о консульском визите венесуэльских представителей, визит состоялся 30 января. ABC пишет, что по ночам из камеры венесуэльского лидера слышно, как тот на испанском языке громко говорит, что его похитили и плохо с ним обращаются.