Елена Воробей показала, как изменилась ее тяжелобольная дочь

Елена Воробей родила единственную дочь от бизнесмена Игоря Константиновича. София появилась на свет семимесячной и практически все детство провела в клиниках. Когда девочка подросла, юмористка призналась, что ее наследница тяжело больна.

София перенесла несколько операций, в том числе на позвоночнике, у нее был сколиоз. Девушка также могла потерять зубы из-за неправильного строения челюсти. В прошлом году дочь Воробей в очередной раз оказалась на столе хирурга. В Германии специалисты распилили Соне кости лица, а затем изменили их положение с помощью специальных шурупов.

"Перспектива раннего инфаркта пугала, как, впрочем, и другие последствия. Я держала дочь за руку, когда ее тошнило кровью", — рассказывала в одном из интервью Воробей о том, как ее дочь приходила в себя после операции.

Последнее хирургическое вмешательство повлекло за собой изменение внешности девушки. "Мы на семейном совете помогали ей выбрать тот образ, с которым она проснется после всех процедур", — призналась артистка.

Долгое время Елена не показывала дочь на своей странице в соцсети. Девушке требовалось время, чтобы справиться с последствиями операции. Теперь Воробей с гордостью выставляет фото наследницы.

Так, в честь 23-летия Софии артистка показала свежий кард с ней. На снимке девушка выглядит заметно повзрослевшей. София на фото предстала без макияжа. Она пристально смотрела в объектив камеры, слегка приоткрыв губы, а половину ее лица закрывали белые лилии.

"С днем рождения, доченька! 23 года моему счастью", — обратилась к наследнице юмориста.

Поклонники Воробей присоединились к поздравлению. Многие отметили, что София очень сильно изменилась и стала еще красивее.