Что стало с пропавшей с экранов певицей Татьяной Анциферовой: борется с тяжелой болезнью и воспитывает особенного сына

Татьяна Анциферова проснулась знаменитой после премьеры мюзикла "31 июня", где исполнила шедевры Александра Зацепина. Ее, певицу из Ужгорода, предпочел композитор и режиссер Леонид Квинихидзе, оставив позади Ирину Понаровскую и Ларису Долину.

Говорят, что сама Алла Пугачева претендовала на исполнение песен Зацепина в этой романтической сказке о вечной любви с участием самых красивых артистов страны, включая звезд Большого театра Александра Годунова и Людмилу Власову. По слухам, из-за такого выбора Зацепина Примадонна стала мстить голосистой красавице Тане Анфицеровой.

Несколько лет назад певица пропала из медийного. Поговаривали, что ее "устранила" Пугачева. Татьяна эти слухи не комментирует. Она очень скромный человек и публичная жизнь ее тяготила. У певицы был всего один муж — Владимир Белоусов, и тот умер. Жизнь не щадит Анфицерову и преподносит все новые испытания.

Артистка уже несколько десятилетий борется с серьезным эндокринным заболеванием и вынуждена ухаживать за взрослым сыном, страдающим приобретенным аутизмом. Но до сих пор с певицей поддерживает связь Александр Зацепин. Он и рассказал, как сейчас обстоят дела у Татьяны.

"Я с ней периодически общаюсь. У нее очень сложная судьба, конечно, ей тяжело. Ну что делать? Ничего не поделаешь", – отметил композитор в беседе с "Абзацем".

Сын артистки из-за болезни не выходит из комнаты. Несколько лет назад он подхватил вирус, который спровоцировал развитие так называемой "свинки". Заболевание дало серьезные осложнения в виде приобретенного аутизма. Анфицерова содержит 42-летнего наследника на свою пенсию.