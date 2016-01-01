Экс-руководители "Газпрома" украли 8 млрд рублей при строительстве "Центра Кабаевой" в Сочи

Фигурантами дела о хищении и легализации денежных средств стали 13 бывших руководителей "Газпрома". Их обвинили в краже 8 миллиардов рублей при строительстве "Центра Алины Кабаевой" в Сочи.

Строительство "Центра Алины Кабаевой" - здания в форме кольца с бриллиантом - шло до 2022 года. Общая площадь комплекса - почти 42 тысяч квадратных метров, кадастровая стоимость участка оценивалась примерно в 400 миллионов рублей. Строители центра жаловались на многомесячные задержки зарплаты: подрядчик обещал рассчитаться, однако выплаты так и не поступили.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в 2016–2019 годах подрядчики создавали видимость выполнения работ при строительстве объекта. Было похищено 8 миллиардов рублей выделенных средств. Позже незаконным путем было легализовано около полутора миллиардов. В числе подозреваемых - бывший член совета директоров ПАО "Газпром", начальник Департамента № 105 Елена Михайлова, бывший замгендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Анатолий Еркулов и другие лица из числа руководителей подрядных организаций. Некоторых фигурантов объявили в международный розыск, предполагаемый организатор заочно арестован.