Собянин: Детский сад на 175 мест будет построен в Южном Бутово

В Москве в молодом и динамично развивающемся районе Южное Бутово за последние 15 лет возвели почти 20 объектов образования. И, как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, работы продолжаются.

Так, сейчас идёт строительство школы и спорткомплекса. А также детского сада на 175 мест. Трёхэтажное здание возводят на средства инвестора. А после ввода в эксплуатацию передадут городу. В корпусе обустроят помещения со спальнями и игровыми.

Предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. А на прилегающей территории - детские и спортивные площадки.