Пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств уничтожили за сутки подразделения ВС России в Харьковской области. ВСУ потеряли в живой силе свыше 255 боевиков, сообщили в Минобороны на очередном брифинге.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР. Уничтожено три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов. Российская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Целями ударов стали также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

ПВО за минувшие сутки сбила в зоне СВО три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Также уничтожено 447 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.