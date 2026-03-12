Как живет солист "Челси" Леша Корзин, год назад похоронивший 34-летнюю жену

Алексей Корзин овдовел в конце марта прошлого года. Жена солиста группы "Челси" умерла внезапно. О каких-либо серьезных заболеваниях Екатерина не рассказывала. У нее просто оторвался тромб. Корзин остался с двумя маленькими детьми. Старший сын артиста появился на свет в 2016 году, а младший — в 2021-м.

"Март 2025 года разделил мою жизнь на до и после, не стало моей жены. Кате было 34 года. Она была моей опорой, заботой, частью меня. Сейчас как никогда понимаю, что была дорога каждая минута жизни", — со слезами на глазах признался певец.

Жена артиста умерла во сне. В ту ночь она осталась в спальне одна. Раскапризничался младший сын, и Алексей пошел к мальчику, да так и уснул в детской. А утром, когда зашел в спальню, увидел на кровати бездыханное тело любимой. "Часто прокручиваю это утро, не могу представить, что мы больше не увидимся", — поделился Алексей в интервью.

У супругов было много планов. Они мечтали о большой семье, которая будет жить в красивом доме. После смерти любимой Корзин оставил эти мечты. Алексей сосредоточился на работе.

Как рассказал коллега Корзина по "Челси" Арсений Бородин, спустя год артист чуть пришел в себя. У него все в порядке. "С Лешей Корзиным постоянно на связи, и периодически нас даже приглашают куда-то выступать", — сообщил Бородин.

Приятель отметил, что от творчества Корзин немного отошел. Вместо работы на сцене, он сосредоточился на бизнесе.

"У него в собственности две музыкальных школы, которые прекрасно работают и очень популярны. Он занимается какими-то продюсерскими проектами, то есть немного в этом плане ушел со сцены в управление, в какие-то креативы, придумывание. Еще создал классную женскую группу. В общем, постоянно находится в творческом потоке, не сменил резко сферу деятельности, остался в музыке", — поделился Арсений в беседе с WomanHit.