Глава Минэнерго США рассказал, когда закончится война с Ираном

Американские власти исходят из того, что военная операция против Ирана завершится через неколько недель. С таким заявлением выступил в четверг, 12 марта, министр энергетики США Крис Райт.

По утверждению политика, которое приводит телеканал CNBC, "это операция, которая продлится несколько недель, а не дней или месяцев". При этом Райт не пояснил, на чем основывается его оптимистичный прогноз.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио проинформировал своих коллег из арабских стран о том, что военная операция против Ирана может продлиться еще несколько недель. Политик подчеркнул, что Вашингтон не устраивает нынешнее правительство исламской республики.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что операция "Эпическая ярость" завершится после достижения всех целей, но "это будет очень быстро". Американский лидер пообещал, что война с Ираном закончится "скоро", потому что в стране уже "практически не на что больше нацеливаться".

Между тем источники рассказали, что Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал для поддержки военных операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно — до сентября.