Израиль заявил об ударе по ядерному центру в Иране

Израильские ВВС нанесли удар по объекту иранской ядерной программы - ядерному центру "Талеган". ЦАХАЛ утверждает, что действовал на основе точных данных разведки.

Израильские военные утверждают, что Иран использовал этот комплекс для развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия. Иранские агентства в воскресенье сообщали, что серьезные повреждения получил аналогичный объект в Исфахане в результате атаки со стороны США и Израиля. Тогда сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.

Еще две серии ударов было нанесено 1 марта по объекту в Натанзе, гле расположен завод по обогащению урана. Иранские власти заявили, что утечек зафиксировано не было. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения, а Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана, передает РИА Новости.