Президент Казахстана высмеял "стенания" из-за статуса русского языка

Стенания по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте новой конституции Казахстана исходят от людей, которые не разобрались в ситуации. Такое заявление сделал в четверг, 12 марта, глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Политик резко раскритиковал публикации в интернете и ряде средств массовой информации, согласно которым основной закон Казахстана в новой редакции якобы официально закрепит снижение статуса русского языка в этом государстве.

Как подчеркнул Токаев, сам факт опубликования текста новой конституции не только на казахском, но и на русском языке в качестве официального документа с равной юридической силой "говорит о многом". С иронией президент Казахстана высказался о статьях, авторы которых ратуют за русский язык, но сами пишут со стилистическими и грамматическими ошибками.

Наряду с этим жителям Казахстана "нет никакой надобности устраивать истерики по поводу якобы приниженного статуса казахского языка", отметил глава государства. По его мнению, молодежь вполне может выучить три-четыре языка, в том числе казахский и русский, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов пояснял, что формулировка об использовании русского языка государственными органами республиками претерпит изменения ради обеспечения "терминологической и семантической единообразности".

Русский язык тем временем продолжает развиваться и обогащаться новыми словами и выражениями. В частности, термин "зажировка" официально включили в метасловарь русского языка благодаря манулу Тимофею — живой символ Московского зоопарка ежегодно наращивает запасы подкожного жира в преддверии холодного сезона.