Рак Лерчек стремительно прогрессирует: метастазы в позвоночнике, ногах и, возможно, легких

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка. Онкологическое заболевание выявили сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму.

Сейчас Валерия находится дома. Блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Денег на лечение у многодетной мамы нет. По данным Mash, Чекалина будет проходить курс химиотерапии в московской госбольнице.

Жених Лерчек Луис Сквиччиарини прокомментировал последние новости о ее здоровье. Танцор подтвердил, что рак успел поразить весь организм.

"Страшно писать эти слова. У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Уже подтвержденный диагноз", — сообщил Луис.

Химиотерапию Чекалина начинает 13 марта. Рядом с Валерией друзья и близкие. Они помогают блогеру пережить трудные времена. Луис же уверяет, что сделает все для спасения любимой. Танцор признался, что его семья уже сталкивалась с подобным диагнозом. Несколько лет назад Сквиччиарини потерял младшего брата из-за рака.

"Но в этот раз я не дам раку забрать и ее. Лера, ты подарила мне все свое сердце, помогла мне стать лучше, сделала меня настоящим мужчиной и подарила мне прекрасного сына. Ты самая сильная женщина, которую я когда-либо встречал, и я горжусь тобой. Мы не опустим руки — мы будем бороться вместе", — заявил Луис.

Сквиччиарини признался Чекалиной в любви и пообещал, что пройдет весь трудный путь борьбы с онкологическим заболеванием вместе с ней. "Я подхвачу тебя на руки столько раз, сколько потребуется, и пройду с тобой каждый шаг этого трудного пути. Люблю тебя и знаю, что ты со всем справишься!!! А мы все будем рядом с тобой!" — заключил возлюбленный Лерчек.