ПВО сбила 20 дронов ВСУ днем 12 марта над регионами России

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в период с 7.00 до 14.00 мск перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 10 дронов ВСУ было перехвачено над территорией Белгородской области. Пять беспилотников уничтожено над Курской областью, два – над Краснодарским краем. По одному БПЛА сбито над Брянской областью, над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны отчиталось о работе ПВО в течение ночи на 12 марта. По данным ведомства, за этот период было сбито 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большая часть дронов – 30 – перехвачено и уничтожено над территорией Краснодарского края.