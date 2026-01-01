Россиянка Ворончихина завоевала серебро на Паралимпиаде-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх 2026 года, которые проводятся в Италии.

Спортсменка, выступающая в классе LW6/8-2 (поражение части руки), продемонстрировала по результатам двух попыток время 2 минуты 25,26 секунды.

До того Варвара Ворончихина завоевала бронзу в скоростном спуске и золото в супергиганте.

В копилке российской сборной на Паралимпиаде-2026 уже четыре золотые медали, одна серебряная и две бронзовые. Как заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии РИА Новости, это потрясающий результат, особенно с учетом того, что нашу страну представляют всего шесть человек: "Наши ребята – выдающиеся спортсмены. И пусть весь мир знает, какие в России есть мужественные люди".

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что наши спортсмены на Играх в Италии знают, с каким ажиотажем обсуждаются их успехи, а потому ощущают еще больше ответственности.

Между тем Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет (IPC) в ангажированности, пожаловавшись на "очевидный рост особой лояльности IPC к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам".