В Госдуме рассказали, что заблокируют после Telegram: "Тормозить будет всё"

Постепенно Роскомнадзор примет решение о системной блокировке "всего запрещенного", что означает замедление любого трафика внутри нелегальных сервисов VPN. Такое заявление сделал в четверг, 12 марта, зампред думского комитета по информационных технологиям Андрей Свинцов.

Парламентарий предупредил в комментарии "Подъему", что "любой гражданин, который будет использовать нелегальный VPN, не сможет зайти никуда". Как уточнил Свинцов, вслед за Telegram через такие сервисы перестанут работать Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и YouTube.

При этом депутат напомнил, что есть легальный VPN, который используют банки, корпорации и СМИ для передачи своей информации в шифрованном виде: "Это — пожалуйста. Его Роскомнадзор видит и не трогает". Однако трафик с использованием нелегального VPN будет блокироваться или замедляться, поэтому "тормозить будет всё: и Telegram, и все остальные сервисы".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что "мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире". Политик призывал прекратить "думать о Telegram" и озаботиться собственным национальным мессенджером MAX. Этот призыв многие восприняли как последний гвоздь в крышку гроба Telegram.

Антимонопольщики тем временем напомнили, что распространение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, недопустимо. Ответственность за нарушение соответствующей нормы федерального закона "О рекламе" несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Участники рекламного рынка подтверждают, что после этого предупреждения начали переносить кампании из Telegram в другие каналы продвижения.