Министр энергетики США сделал решительное заявление по поводу антироссийских санкций

Министр энергетики США Крис Райт заявил в эфире CNN, что американские санкции против российской нефти сняты не будут.

Как уточнил политик, шаги для сдерживания цен на нефтяном рынке уже предпринимаются, а санкционная политика Вашингтона в отношении России не меняется.

СМИ же ранее писали, что Штаты рассматривают возможность смягчения санкций в отношении российской нефти, чтобы стабилизировать цены, чей рост вызван конфликтом на Ближнем Востоке.

