Некоторые российские регионы еще во власти циклонов, но уже пора готовиться к паводкам

Звук трескающегося льда на Байкале завораживает своей мощью. Люди приходят к озеру, чтобы стать свидетелями того, как оно звучит (или, как еще говорят про Байкал, - дышит) весной. Но в погоне за красотой есть риск попасть в трещину. Этой туристке повезло: она отделалась всего лишь испугом.

Новосибирскую область накрыла снежная буря. Десятки водителей вынуждены стоять на дороге без движения.

Из-за метели в Башкирии закрыли четыре трассы. А водителей просят выбирать безопасную скорость и не совершать резких маневров.

И хоть зима в некоторых регионах не отступает, по всей стране готовятся к паводкам. В той же Башкирии учения. Отрабатывают безаварийное прохождение паводка. В Приморском крае сотрудники МЧС с помощью вертолетов Ми-8 наблюдают с воздуха за основными водными артериями.

"Помимо этого, организован мониторинг ледовой обстановки Амурского и Уссурийского заливов и Японского моря", - сообщил Сергей Спивак, заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Там сотрудники МЧС провели учения по эвакуации из зоны чрезвычайных ситуаций с помощью вертолетов.

А эти экстремальные водители сами ищут приключения - решили рискнуть на реке Поронай. Вода заливает салон автомобиля, но они уверенно едут по тающему льду.

Весна вступает в свои права и на Камчатке. Главное свидетельство - просыпающиеся медведи. Один косолапый решил встретить новый сезон бодрой пробежкой по дороге. Скорость была такая, что автомобиль с трудом за ним успевал.