Белый дом назвал четыре цели военной операции против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа однозначно и четко обозначила цели операции "Эпическая ярость", которая с 28 февраля проводится против Ирана. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

Как уточняется в сообщении Белого дома в социальной сети Х, этих целей четыре: уничтожить ракетный арсенал иранского режима, уничтожить флот исламской республики, гарантировать отсутствие у Ирана ядерного оружия сейчас и впредь, а также "положить конец угрозе от его пособников-террористов".

В то же время Трамп написал в социальной сети Truth Social, что для него в ситуации на Ближнем Востоке "важнее всего остановить Иран — злую империю". Американский лидер призвал не бояться скачка цен на нефть, спровоцированную боями, поскольку "когда цены растут, мы зарабатываем много денег".

Ранее сообщалось, что часть высокопоставленных сотрудников американского Министерства войны ставит под сомнение стратегию операции "Эпическая ярость" против Ирана. В Пентагоне не все понимают, каких целей Соединенные Штаты добиваются в своей политике на Ближнем Востоке.

Нет и четкой определенности в отношении сроков проведения операции. Однако министр энергетики США Крис Райт заверил, что "это операция, которая продлится несколько недель, а не дней или месяцев", хотя и не пояснил, на чем основывается его оптимистичный прогноз.