На Украине пожаловались на усиление Путина из-за войны на Ближнем Востоке

Военная операция Соединенных Штатов против Ирана может усугубить давление на разрушенную боевыми действиями украинскую экономику и одновременно усилить позиции российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Как сообщает Bloomberg, Пышный отметил дополнительные финансовые возможности для Владимира Путина, открывающиеся в свете резкого подорожания энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке. Это "обеспечивает дополнительные ресурсы для его военной машины".

По мнению главы Нацбанка Украины, если конфликт на Ближнем Востоке продлится долго и останется интенсивным, это напрямую ограничит Украине доступ к западному вооружению, прежде всего — к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны.

Ранее на Западе отмечали, что ситуацию для Европы, зависящей от внешних поставок энергоносителей, усугубило заявление президента России Владимира Путина о готовности перекрыть газовый вентиль "прямо сейчас". Вслед за этим мощный энергетический удар европейским странам нанес Китай.

Германские журналисты между тем предположили, что Владимир Путин помог американскому коллеге Дональду Трампу осознать ошибочность военной операции против Ирана. В ФРГ пишут, что именно после телефонного звонка в Кремль президент США заговорил о скорейшем прекращении войны против Ирана.