МИД России сделал грозное заявление о поездках в ФРГ

Министерство иностранных дел России призывает сограждан воздерживаться от поездок в Германию без крайней необходимости. Об этом заявила в четверг, 12 марта, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер МИД России, власти ФРГ рассматривают любого российского гражданина, находящегося на территории своей страны как постоянно, так и временно, как "подозрительное лицо".

С учетом дискриминационных действий со стороны властей Германии россиянам настоятельно рекомендуют не ездить в это государство и руководствоваться предупреждением, которое размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что наша страна слышала уже много "хамских заявлений" со стороны немецких политиков — в том числе и о том, "какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться". Российский министр подчеркнул, что подобные высказывания "с германской земли уже как минимум однажды в истории звучали".

При этом Лавров призвал относиться к западной риторике, в том числе звучащей в Германии, спокойно: "Если они тебя избегают, объявили нам бойкот, из зала выходят, когда ты выступаешь — ну пусть, как у нас говорят, перебесятся". Однако, предупредил глава российской дипломатии, "когда они это сделают и опять захотят с нами общаться, как было уже не будет".