Минобороны озвучило имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне спецоперации. Рядовой Михаил Сороколетов в ходе разведки обнаружил в лесополосе миномётные позиции ВСУ и, передав координаты артиллеристам, корректировал огонь по целям. Расчёты противника были уничтожены.

Ефрейтор Баир Дамдинов, доставляя горюче-смазочные материалы нашим подразделениям, увёл машину от прямого попадания вражеского беспилотника. Но в результате детонации дрона грузовик потерял ход. Баир оперативно устранил неисправность и подвёз ГСМ на позиции артиллерии.