ПВО сбила 176 дронов ВСУ в ночь на 13 марта

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на регионы страны. В период с 23.00 12 марта до 7.00 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, большая часть украинских дронов – 80 – перехвачена над территорией Республики Крым. Над Адыгеей сбито 29 беспилотников, над Краснодарским краем – 25. Над акваторией Азовского моря ликвидировано 18 дронов ВСУ, семь – над территорией Ростовской области, пять – над Курской областью, над Ставропольским краем – три. По два БПЛА перехвачено над Брянской областью и акваторией Черного моря, по одному беспилотнику сбито над Астраханской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями, а также над территорией Республики Татарстан.

Тем временем оперштаб Краснодарского края сообщает, что в пригороде Тихорецка продолжают тушить пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки БПЛА в ночь на 12 марта. Работают 270 спасателей. После сегодняшней атаки обломки вражеского беспилотника обнаружили в станице Октябрьской Крыловского района и в Краснодаре.