Российским туристам компенсируют сорванные поездки на Ближний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, обеспечивающее компенсации россиянам, планировавшим туристические поездки на Ближний Восток.

Как пояснил глава кабмина, этот документ позволит компенсировать потери людей, если путевка на поездку с 28 февраля по 31 марта была приобретена в туристической компании.

Мишустин напомнил, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство десяти государств — многие путешественники столкнулись с невозможностью выехать с территории этих стран, сообщает ТАСС.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, которого цитирует РИА Новости, пообещал, что туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца. Совокупные потери российской туристической отрасли оцениваются в 7 миллиардов рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что на островных и азиатских направлениях находятся или могут ждать вылета от 1,1 до 1,3 тысячи организованных туристов. Около 10 тысяч россиян могут находиться в Таиланде с обратными билетами, предусматривающими стыковки в странах Ближнего Востока.

Министерство транспорта России по поручению главы государства организовало вывозные рейсы для сограждан. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечал, что вернуться домой за собственные деньги можно, но крайне дорого: цены на рейсы из Таиланда в Россию стартуют от 150-250 тысяч рублей за билет эконом-класса.