Радио Судного дня фонтанирует сообщениями на фоне войны против Ирана

Так называемая Радиостанция Судного дня УВБ-76 продемонстрировала в четверг, 12 марта, крайне высокую активность. Произошло это на фоне продолжения войны США и Израиля против Ирана, а также после ударов украинских националистов по мирных жителям в Брянске и ДНР.

Как уточняет Telegram-канал, отслеживающий активность "Жужжалки", по состоянию на 18:45 в эфир вышло 16 сообщений. Первое из них прозвучало еще до рассвета — в 04:56 мск — и содержало слово "Примусный".

Затем радио Судного дня передало слова "Режоруан", "Кобочелн", "Голубей", "Подгорелый", "Росчерк", "Зуекокриз", "Плексиглас", "Залпофирн", "Пользование", "Трутошут", "Панкозвук", "Ласка", "Рискохолм", "Блуд", "Кавказ", "Прыщавый", "Простыня", "Авиационный".

Напомним, 11 февраля "Жужжалка" выдала рекордную порцию слов — всего за день в эфир было выдано 24 сообщения. Многие обратили внимание на то, что среди прозвучавших на радиостанции в тот день слов было "СССР".

Между тем авторы проекта "Часы Судного дня" решили перевести стрелки условного хронометра, отсчитывающего время до ядерной полуночи, вперед. Теперь, по подсчетам ученых, до апокалипсиса остается всего лишь 85 секунд, поскольку "человечество не добилось существенного прогресса в устранении экзистенциальных рисков".