Визит в Бухарест - это лишь пересадка перед главной встречей во Франции. Макрон - один из немногих, кто пока готов осыпать украинского попрошайку дарами и проталкивать, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, мировую информационную повестку. Конечно, Макрон будет снова обещать пресловутые гарантии безопасности. Вопрос только в том, насколько эти понятия совпадают у Зеленского и его спонсоров.

Россия уже отвечала на подобные заявления. Эти гарантии безопасности лишь приведут к эскалации конфликта. Поэтому французский президент, которого не подпускают даже к переговорным дверям, хочет дать наставления своему подопечному, как выкрутиться из сложной ситуации. И эти наставления явно не продвинут переговорный процесс.

"В данном случае киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу, пытается делать это по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах", - отметил Дмитрий Песков.

Хотя киевский режим и сам отлично справляется с тем, чтобы сорвать любые договоренности, обстреливая российские мирные города, энергообъекты и суда. Не отдавая отчета. Прямо сейчас в Средиземной море дрейфует российский газовоз - "Арктик Метагаз" - в начале марта он был атакован со стороны Украины. Экипаж спасен, а на борту остались тонны дизельного топлива и мазута, что грозит экологической катастрофой европейским странам, в первую очередь Италии. При этом спецслужбы ЕС молчат - ведь ответственность Украины за энергетический терроризм лежит и на европейских спонсорах режима. И это в тот момент, когда весь мир переживает нефтяной и экономический кризисы.

Но Украина бьет дальше. Прямо по "Турецкому потоку". По одной из ниток топливо направляется в Турцию, по другой - в южную и юго-восточную Европу – нейтральную к России. В Венгрии уже заявили, что удар по российской энергоинфраструктуре - это не что иное, как удар по суверенитету члена Европейского союза: "Украина сначала блокирует наши поставки нефти, а теперь нацелилась и на поставки газа. Совершенно ясно, что происходит. До выборов в Венгрии остался месяц".

Если не удастся уничтожить премьера Венгрии политически, то Киев дает понять - готовы нанести по Виктору Орбану прямой удар. По крайней мере, от угроз самого Зеленского веет тюремной лексикой: "Ребятам нашим из ВСУ дадим адрес, пусть они пообщаются с ним на своем языке".

А теперь с Украины угрожают семье венгерского премьера, его детям и внукам. Орбан который за годы своей политической карьеры повидал всякое, сначала не придал этому значения. Вероятно, забыв, что имеет дело с бандитским Киевом.

В Кремле задавались вопросом – почему европейские политики не применят 5 статью НАТО? Ведь иностранное государство открыто угрожает члену Евросоюза. Но Зеленский оправдывается: "Это конфликт не между Венгрией и Украиной. Речь о конфликте между Европой и Орбаном. Он блокировал санкционные меры. Он не оказывал нам военной поддержки, потому что его настоящий друг - Россия. Что касается восстановления трубопровода - для запуска одной линии нам понадобится около полутора месяцев. Если нам не дадут европейские деньги".

Откровенный шантаж - и Зеленский этого уже даже не скрывает. И ведь не просто так венгерскую комиссию до сих пор не допустили до якобы поврежденного нефтепровода. Пока Киев тянет, Венгрия и Словакия - тоже. На 90-миллиардный кредит все еще наложено вето. Как сообщают в Еврокомиссии, денег у Украины и на оружие и на соцвыплаты не будет уже через 2 недели.

Не поможет и кредит от МВФ. Ведь Верховная рада накануне провалила голосование за налоговый законопроект, необходимый для получения этого займа. Как пишет украинская пресса, фракция Зеленского в парламенте после рысканий НАБУ вообще сейчас старается быть тише воды, ниже травы. А если получится - аккуратно сложить мандаты: "Вариант "разойтись" сейчас наиболее желателен для парламентского крыла Зе!Команды. Раньше сам Зеленский мотивировал Раду угрозами о роспуске. Теперь депутаты спят и видят, чтобы наконец-то лишиться мандатов".

Быть может, Зеленскому это как раз и надо? Ведь если работа Верховной Рады встанет, выборы, которые грузом висят над главарем режима, тоже получится отложить.