Фактическое перекрытие Ормузского пролива подстегивает цены на нефть: хроники войны на Ближнем Востоке

Москва готова и будет рада содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, но необходимо согласование со многими сторонами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В российском МИДе уточнили, что сейчас ведутся интенсивные контакты по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, в том числе по предложениям, сформулированным нашей страной. Обстановка в Персидском заливе остается накаленной. Фактическое перекрытие Ормузского пролива подстегивает цены на нефть.

Репортаж Александры Сергомасовой