Россия предостерегла Финляндию от превращения в цель для удара

Отмена Финляндией запрета на хранение и ввоз ядерного оружия сделает ее потенциальной целью для ответного удара с российской стороны. Об этом предупредил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Комментарий российского дипломата последовал за объявлением Министерства обороны Финляндии о намерении обсудить снятие запрета на транзит ядерного оружия через финскую территорию. Перспективы принятия соответствующих поправок оцениваются как высокие, поскольку "содержание закона уже согласовано на политическом уровне".

Как подчеркнул Полянский, "этот безрассудный провокационный шаг" не только не укрепит безопасность Финляндии, но и сделает ее потенциальной целью для ответного удара, поскольку создаст новые масштабные угрозы безопасности Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Тем временем бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен призвал финские власти взять обязательство не размещать ядерное оружие на территории государства в мирное время, сообщает Yle. Политик предложил "искать решение так же, как это делается в большинстве стран Северной Европы", в которых "существует четкая линия в отношении ядерного оружия".