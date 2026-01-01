Трамп посоветовал Ирану держаться подальше от чемпионата мира по футболу

Дональд Трамп высказался о возможно участии сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Мундиаль пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

По словам главы Белого дома, сборной Ирана "рады на чемпионате мира".

"Но я действительно не считаю, что им уместно там быть – в плане их собственной безопасности", - добавил президент.

Ранее администрация Трампа однозначно и четко обозначила цели операции "Эпическая ярость", которая с 28 февраля проводится против Ирана. Читайте подробности на сайте "ТВ Центр".