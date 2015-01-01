Путин провел перестановки в руководстве МВД

Президент России Владимир Путин принял решение сменить первого заместителя министра внутренних дел. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 12 марта.

Согласно документу, генерал-полковник полиции Александр Горовой освобождается от указанной должности.

На это место назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. Как уточняется на официальном сайте МВД России, с декабря 2015 года он возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

Ранее президент предложил варианты решения кадрового дефицита среди полицейских. В числе первоочередных мер Владимир Путин назвал повышение уровня материального и социального обеспечения сотрудников МВД. Глава государства пообещал, что соответствующие решения "будут гарантированно исполнены начиная уже с текущего года".

Между тем руководство МВД предлагает расширить полномочия сотрудников, не являющихся полицейскими. Из-за кадрового голода, согласно задумке, к полицейской работе будут привлекать других работников органов внутренних дел, прошедших дополнительную подготовку.