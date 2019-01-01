В России предложили ввести налог на выезд за рубеж: "По копеечке с каждого туриста"

В России необходимо создать единый гарантийный фонд за счет взносов граждан, выезжающих за рубеж. По мнению президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, собранные таким способом деньги можно использовать для вывоза застрявших за рубежом туристов.

Эксперт напомнил, что в России существуют фонды персональной ответственности туроператоров — из них берут деньги на выплату компенсаций туристам, которые приобрели пакетные туры, но не могут их использовать из-за внешних причин. В такой ситуации оказались многие россияне из-за военных операций США и Израиля против Ирана.

В то же время значительная часть россиян выезжает за рубеж самостоятельно, бронируя отдельно отели за рубежом и авиабилеты. Если туроператоры вывезли всех своих клиентов, которые приобрели пакетные туры, то непонятно, кто должен платить за возвращение "дикарей", поскольку "никакие наши фонды не решают эту задачу — они не предназначены для этого".

Чтобы решить эту проблему, Уманский предложил сформировать "бщий фонд в руках Минэкономразвития, который наполнялся бы по копеечке с каждого туриста независимо от того каким образом он отправился за границу", сообщает "Интерфакс".

В 2019 году уже звучала инициатива, в рамках которой предлагалось взимать с каждого выезжающего из России налог в размере 500 рублей. Однако эксперты предупредили, что эта мера может стать "заградительной пошлиной" и сократить туристический поток. Кроме того, подобный налог непременно вызовет рост недовольства граждан, подчеркивали специалисты.

С 2026 года в России обновили порядок выезда за границу несовершеннолетних. В МВД пояснили, что свидетельство о рождении исключено из перечня документов, по которым дети могут пересекать российскую границу — потребуется загранпаспорт. В то же время для детей старше 14 лет и совершеннолетних россиян осталась возможность въезда в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.