Евросоюз должен наказать Украину санкциями за угрозы ее бывшего президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

Бизнесмен напомнил, что Орбан — это "демократически избранный премьер-министр страны Евросоюза", а предводитель киевского режима позволяет себе угрожать ему и членам его семьи.

Ким Дотком раскритиковал власти Евросоюза за бездействие и молчание в сложившейся ситуации: "Позор тем, кто стоит во главе ЕС, и их русофобии" (цитаты по РИА Новости).

Тревогу из-за поведения Зеленского забили уже и в его окружении. В Киеве опасаются, что "это замкнутый круг, который становится саморазрушительным". Чем грубее и резче высказывается утративший легитимность президент Украины в адрес западных спонсоров, тем меньше у них желания платить по счетам киевского режима.

Тем временем в Японии отмечают, что "Зеленскому снова дали под зад ногой", причем "уже пятый раз подряд". Так в Стране восходящего солнца восприняли ослабление ограничительных мер в отношении российских энергетических ресурсов — Соединенные Штаты пошли на этот шаг в свете резкого подорожания нефти и газа из-за войны в ближневосточном регионе.