Заявление президента России Владимира Путина о возможности прекращения поставок российского газа в Европу посеяло панику в европейских странах. На это указывают китайские журналисты.

Как отмечает Sohu, "всего одно заявление Владимира Путина вызвало коллективную тревогу на Западе", когда "дал понять, что Москва может полностью прекратить поставки природного газа в Европу в любой момент".

Предупреждение российского лидера заставило европейские страны осознать, что развитие событий идет отнюдь не по их плану, подчеркивают китайские журналисты.

Ранее на Западе отмечали, что ситуацию для Европы, зависящей от внешних поставок энергоносителей, усугубило заявление президента России Владимира Путина о готовности перекрыть газовый вентиль "прямо сейчас". Вслед за этим мощный энергетический удар европейским странам нанес Китай, запретив своим заводам экспортировать топливо.

Между тем доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин предупредил, что Европу не ждет ничего хорошего, если она "не одумается, не вернется к нормальному диалогу с Россией и не перестанет делать вид, что борется за мир во всем мире, снабжая оружием преступный киевский режим".