Теракт произошел в синагоге в США: месть из Ирана?

Террористический акт совершен на территории синагоги в Уэст-Блумфилде (штат Мичиган, США). Об этом рассказали в четверг, 12 марта, в местных правоохранительных органах и Федеральном бюро расследований (ФБР).

Неизвестный на автомобиле въехал в здание еврейской школы, которая является частью комплекса синагоги Temple Israel. Судя по кадрам с места преступления, в здании вспыхнул пожар — над ним клубится густой черный дым. Затем мужчина вышел из машины и открыл огонь по находившимся на месте происшествия людям.

По предварительной информации, есть погибшие, число пострадавших уточняется. Associated Press утверждает, что подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане мертв, но не раскрывает обстоятельства его гибели. Шериф округа Окленд Майкл Бушар заявил, что не пострадал никто, кроме нападавшего. Телеканал WXYZ сообщает, что охрана синагоги вступила в перестрелку с преступником.

На место преступления стянуты полицейские и сотрудники ФБР. Людей просят не выходить из домов и других зданий, чтобы не мешать работе правоохранительных органов.

Это преступление совершено на фоне военных операций США и Израиля против Ирана. Официально американские власти пока не делали заявлений о взаимосвязи этих событий. Однако ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отмечал, что штат может подвергнуться ударам из Ирана.

При этом азербайджанские спецслужбы утверждали, что сорвали готовившиеся Корпусом стражей исламской революции (КСИР) теракты в Баку. По заявлению Службы госбезопасности Азербайджана, Тегеран намеревался устроить взрывы в посольстве Израиля в Азербайджане и синагоге "Ашкенази".