Способность российской армии в короткие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом из участков восточного фланга Североатлантического альянса представляет стратегическую дилемму для военно-политического блока. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Как напомнил военный, география России и выгодные транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы НАТО "в любое время и в любом месте по своему усмотрению" (цитаты по ТАСС).

Это ставит под вопрос способность Североатлантического альянса эффективно мобилизовать силы для синхронизированной упреждающей обороны в случае кризисной ситуации, предупредил Гринкевич.

Генерал отметил, что "когда 500 тысяч закаленных в боях российских военнослужащих" по завершении спецоперации на Украине будут переброшены в другие районы, НАТО придется внимательно следить за этой потенциальной военной угрозой.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что наша армия является самой боеспособной в мире — ВС России на деле доказывают, что в состоянии обеспечить суверенитет государства и отстоять его национальные интересы, а российские бойцы демонстрируют высочайший профессионализм, самоотверженность и отвагу.

Западные эксперты признают, что Россия извлекла уроки из вооруженного конфликта с Украиной — благодаря спецоперации российская армия усовершенствована кардинальным образом и обрела способность эффективно "готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам".