Политолог Маслов объяснил позицию Китая по конфликту на Ближнем Востоке

Как оценивают течение этого конфликта в Китае? Есть ли у Пекина рычаги влияния на противоборствующие стороны? Насколько успешной может быть посредническая миссия, с которой готов отправиться на Ближний Восток спецпредставитель КНР Чжай Цзюнь?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов взглянул на развитие событий вокруг Ирана - с востока. Директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов поделился своими комментариями.

"Китай пытается донести до всего мира: то, что творится (на Ближнем Востоке – прим. ред.) – это не норма. Более того, вы, европейцы, почему вы не осуждаете США? Ведь вы же стремились к поддержанию норматив ООН", - отметил он.

