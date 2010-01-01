Пропавших в Самаре детей нашли

Местонахождение двоих детей, пропавших в Самарской области 11 марта, установлено. Их поиск завершен, сообщила пресс-служба "ЛизаАлерт".

"Заявка на поиск несовершеннолетних <…> в г. Новокуйбышевск пришла <…> вечером 12 марта, <…> оперативно была собрана информация для начала поисковых мероприятий", — говорится в сообщении.

11 марта главное управление МВД по региону сообщало, что девочка 2010 года рождения и мальчик 2016 года рождения ушли из дома в Новокуйбышевске и не вернулись. На розыск несовершеннолетних был направлен весь личный состав городского отдела полиции. Ориентировка с приметами также была распространена также среди волонтерских организаций.