США вывели из-под санкций продажу российской нефти

Власти США временно вывели из-под санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России. Разрешение касается топлива, которое загрузили на суда к 12 марта. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте Минфина США.

В ней также указано, что разрешение действует до 12 апреля и не предполагает сделок с Ираном.

"Эта генеральная лицензия не разрешает какие-либо транзакции и действия, запрещенные исполнительным указом <...> включая любые транзакции или действия, связанные с Ираном, правительством Ирана, товарами и услугами со стороны Ирана", — уточняется в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США отменят часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран.