Лерчек сняли в больнице перед химиотерапией: на инвалидной коляске с синяками под глазами, но улыбается

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка. Онкологическое заболевание выявили в феврале сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму.

Накануне Валерия начала лечение в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм. Огласил танцор и точный диагноз Лерчек — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.

Луис сам привез Чекалин на химиотерапию. В больнице он снял любимую на видео, а кадры разместил в Сети. На видео Сквиччиарини показал, как Лерчек в инвалидном кресле везут в палату. Чекалина сильно осунулась, побледнела, у нее синяки под глазами. Несмотря на это, Валерия старается держаться и улыбается.

"Сегодня нас госпитализировали, чтобы уже завтра начать химиотерапию. Лера — молодец! Настроена позитивно! И благодарна всем за поддержку", — сообщил Луис.